Fernando Santos comenta chamada de David Carmo e Ricardo Horta à Seleção

Fernando Santos, selecionador de Portugal, anunciou esta sexta-feira os convocados para os jogos da Liga das Nações: com Espanha, em Sevilha, no dia 2 de junho, seguindo-se Suíça (5) e República Checa (9), ambos no Estádio José Alvalade, e a fechar, novamente, os helvéticos, em Genebra (12).

Inclusão de David Carmo e Ricardo Horta: "Vamos ver o que podem dar. Por isso é que são dadas oportunidades. Também no caso do setor defensivo. Tivemos o Tiago Djaló e o Gonçalo Inácio a quem dei os parabéns pelo trabalho feito. Agradou-me muito. Agora, decidi pelo David Carmo e pelo Domingos Duarte para os ver em ambiente de treino, ter contacto, e para aproveitar que esses dois jogadores vão estar em competição, sempre em avaliação com o selecionador Rui Jorge. Entendemos que este era um momento oportuno. Não tem a ver com a questão da qualidade, é importante avaliar o que podem dar. Por muitas avaliações, via TV ou ao vivo, é sempre melhor termos contacto com o jogador e a pessoa."

Ricardo Horta convocado: "O Ricardo sempre fez parte de um lote de jogadores em observação. Já disse várias vezes que a seleção é um espaço aberto, há sempre um lote de 50/60 jogadores a serem observados. Aconteceu agora, com naturalidade, tal como aconteceu com outros jogadores. É uma oportunidade. São quatro jogos em fim da época. Vai ser muito difícil para todos, jogadores e selecionador. Será obrigatória uma rotação nesses quatro jogos."