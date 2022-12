Fernando Santos: "Com euforia vamos além e a diversão pode trazer problemas."

Declarações de Fernando Santos, selecionador de Portugal, após o triunfo sobre a Suíça (6-1) nos oitavos de final do Mundial do Catar

Segredo frente a Marrocos é esquecer este jogo rapidamente? "Pelo que vi, é uma equipa que... Em 2018 foi a que nos colocou mais dificuldades. Vencemos, mas com muita dificuldade e já aí eles se podiam apurar. Vamos analisar bem, estudar bem, conhecer as suas caraterísticas para tomar as nossas decisões."

Pés na terra: "Já ao intervalo disse aos jogadores, quando entramos em estado de euforia vamos para além do que se deve fazer no futebol. Aqui e acolá divertimo-nos um pouco de mais. E o futebol não é divertimento mesmo. Pode causar problemas, trazer complicações. Fizeram jogo de entrega em que foram fantásticos. Não quero é que isto depois traga dificuldades."