Fernando Santos com "confiança intacta", aborda rendimento de João Félix

Declarações de Fernando Santos, selecionador nacional, no anúncio oficial da lista de convocados para o Mundial do Catar

Selecionador certo? "O que pensei muitas vezes, porque é uma das coisas que faço, tenho a capacidade de me autoanalisar... é achar que às vezes depois de um jogo podia ter feito de forma diferente. Confiança em mim como selecionador mantenho intacta, nunca a perdi."

Posição de Danilo: "O que posso dizer é que estão quatro centrais convocados. Neste momento o Danilo, e olhem o último Campeonato da Europa em que ele estava como médio mas seria sempre opção para central... Agora, ele vai como central. Pode fazer outras funções durante o jogo, sim, tudo pode acontecer. Mas vão quatro centrais."

Planos para João Félix e momento de forma: "Não tenho nenhum plano específico para o João, tenho sim para a equipa. Vamos procurar potenciar com as dinâmicas de jogo a qualidade dos jogadores. Dizemos que a Seleção tem muita qualidade, se não tinha de criar um plano para 26 e isso é complicado. Vou criar plano para potenciar as caraterísticas da Seleção. Há mais rápidos, mais técnicos... Isso agora compete-me a mim pegar nestes jogadores com estas caraterísticas e potenciá-los."