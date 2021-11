Fernando Santos cita Mancini e comenta sorteio: "Há coisas positivas"

Declarações de Fernando sobre o sorteio do play off de apuramento para o Mundial'2022. A Seleção Nacional receberá a Turquia e se vencer será anfitrião do vencedor do Itália-Macedónia do Norte

Sobre o sorteio: "Durante o sorteio ouvi o Roberto Mancini dizer 'se, se vencermos a Macedónia vamos jogar em Portugal ou na Turquia'. Primeiro, temos de vencer a Turquia, esse é o jogo mais importante. Depois disso, pensar em vencer a final."

Jogar em casa: "Sorteio é sorteio, não vamos pensar nisso. Há coisas positivas neste sorteio como o facto de jogar em casa e, indo à final, voltar a jogar em casa. Mas, para isso temos de vencer. Jogar em casa é importante também por evitar o desgaste das viagens, não apenas porque permite jogar junto dos nossos adeptos. Naquela fase da época, as viagens são um factor importante, também"