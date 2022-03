Fernando Santos chama Tiago Djaló para colmatar ausência de Pepe

A partida com a Turquia está marcada para as 19h45 de quinta-feira, no Dragão

Perante a ausência de Pepe, que esta segunda-feira testou positivo, Fernando Santos convocou Tiago Djaló, defesa do Lille, que estava ao serviço da Seleção Nacional de sub-21.

A FPF anunciou esta segunda-feira que Pepe testou positivo à covid-19, adiantando que o defesa-central cumprirá agora os dias de isolamento previstos. Ou seja, continuará ao serviço da seleção, pelo que caso Portugal ultrapasse a Turquia estará disponível para a final do play-off.

Djaló só esta terça-feira treinará com a seleção principal, depois de hoje ter trabalhado, no Algarve, às ordens do selecionador Rui Jorge.

A Seleção Nacional, recorde-se, treina esta tarde, na Cidade do Futebol, na primeira sessão de preparação para o jogo com a Turquia, do play-off de acesso ao Mundial 2022. A partida está marcada para as 19h45 de quinta-feira, no Dragão.