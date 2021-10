Fernando Santos celebra regresso dos jogadores ao banco e pede "esforço" aos adeptos

Declarações de Fernando Santos, selecionador nacional, em conferência de Imprensa na Cidade do Futebol, esta sexta-feira.

Regresso ao estádio cheio: "Obviamente espero que sim. Com Luxemburgo tenho quase certeza que o estádio vai estar cheio. É uma oportunidade ao fim de muito tempo, quase dois anos, de jogar com estádio cheio. Já tivemos público, mas sempre condicionado, reduzido".

Jogadores no banco: "Depois de muito tempo vou ter os jogadores ao meu lado no banco, o que é muito importante para o selecionador e os próprios jogadores não estarem afastados durante o jogo em si, porque estar na bancada é completamente diferente. Portanto, espero que no jogo com Luxemburgo, pelas informações que tenho, sei que muita gente vai querer estar".

Pedido aos algarvios: "Faço um apelo também aos nossos adeptos e o Algarve nesse aspeto tem sido sempre nesse nível, que também possam estar com o Catar. É importante também para os jogadores sentir esse apoio e estar presente, ter gente. Portanto, é um apelo que faço. O apoio que faço na realidade é que os adeptos respondam de uma forma forte. Essa condicionante de ter que se mandar códigos, de não haver bilhetes físicos, muitas vezes as pessoas acabam por, se calhar, não querer ir. Mas peço esse esforço".