Fernando Santos atinge a marca dos 100 jogos: "Cobrança é muito elevada"

O único treinador a conquistar troféus, dois, pela equipa principal de Portugal é também quem mais vezes a orientou e com melhor aproveitamento entre os que por lá passaram este século.

Largos dias têm cem anos é um adágio popular que significa que há muito tempo para executar uma tarefa ou chegar a qualquer lado. Fernando Santos, selecionador nacional, assumiu o cargo em setembro de 2014, há menos de oito anos, portanto, mas vai tornar-se amanhã [quinta-feira] o primeiro treinador centenário à frente da Portugal. E é caso para dizer que largos dias têm cem jogos, tantas são as metas que atingiu neste percurso, a última das quais a qualificação para o campeonato do Mundo.

Impondo desde a primeira hora uma cultura de exigência e de união, e assumindo sem rodeios a ambição de conquistar o campeonato da Europa de 2016, Fernando Santos atingiu o ponto mais alto da carreira logo ao 26.º jogo pela Seleção: venceu a França em Saint-Denis, graças ao golo de Éder, na final do Europeu, e levantou o troféu mais importante que o futebol português conquistou até hoje. Ele que, curiosamente, até se estreara com uma derrota no mesmo estádio e frente ao mesmo adversário, num particular.