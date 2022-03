Fernando Santos: "Até pode ser o jogo das vidas deles, mas para nós também é"

Fernando Santos confiante antes do jogo com a Macedónia

Declarações de Fernando Santos na antevisão ao jogo com a Macedónia do Norte, que irá ditar quem segue para o Catar. Partida joga-se no Dragão, a partir das 19h45 de terça-feira..

Contente por não jogar com a Itália? "Não estou nem contente, nem deixo de estar contente. Estou contente por Portugal ter vencido a Turquia e por ter feito um bom jogo. Era um adversário difícil, sabíamos que tínhamos de vencer. Vamos fazer de tudo para conseguirmos estar presentes no Mundial".



Diferenças para o jogo com a Turquia: "Estudámos a Turquia, conhecíamos a organização defensiva e ofensiva deles. E agora estudámos bem a Macedónia, o processo defensivo, como é que precisamos de colocar as nossas dinâmicas em jogo. Ontem fizemos isso, hoje trataremos do processo ofensivo deles e a estratégia será montada consoante as dinâmicas do jogo, que é o fundamental. Não é por jogar A, B ou C, mas sim pela estratégia e dinâmica do jogo".

Conhecimento do adversário: "Conhecemos bem a Macedónia e temos de responder à altura. Este até pode ser o jogo das vidas deles, mas para nós também é, e é assim que temos de responder, com entrega, determinação, intensidade, espírito de sacrifício e vontade".

Acabar o jogo mais tranquilo do que com a Turquia: "O que desejo é esse, mas o que vai acontecer no jogo não sei, não tenho dotes de adivinho. Cá fora é fácil, todos conseguimos explicar, mas lá dentro as coisas não são sempre como pensamos, pode haver variações e eles é que têm de tomar as decisões certas lá dentro. A partir do momento em que lá entram, eles assumem quase o papel de treinadores. O que desejo é que a equipa ganhe e acredito que vá ganhar, com mais ou menos sofrimento. Até porque já tenho alguma idade e o meu coração não aguenta isto tudo depois. Temos de ganhar, ganhar e ganhar".