Fernando Santos: "Até aqui o Mundial foi bem conseguido. Hoje faltou uma pontinha de sorte"

Declarações de Fernando Santos, selecionador de Portugal, após a derrota com Marrocos (1-0) nos quartos de final do Mundial do Catar

Análise ao jogo: "Houve dificuldade em jogar o nosso jogo e algum mérito de Marrocos, faltou criatividade e imaginação na primeira parte, a circular por trás, a deixar que o adversário recuasse as linhas. Vimos com a Espanha que era difícil. Era difícil criar situações de um contra um. As vezes que fizemos fizemos bem, criámos perigo, quando o adversário se estendia mais era preciso acelerar. Os jogadores tentaram, mas não o fizeram na medida em que a Seleção tem capacidade para fazer. Depois sofremos o golo. Disse ao intervalo que tínhamos de por a cabeça no lugar, meter a criatividade, meter tudo em campo. A equipa tentou fazer isso. Nos últimos 10 minutos entrámos um bocadinho em ansiedade, podíamos ter feito de outra forma, começámos a meter muito lá a bola na área. A ansiedade também faz parte. Às vezes os jogadores já caíam ao chão, é o desespero."

Resumo do Mundial: "Até aqui foi bem conseguido. Mas bem conseguido era chegar à final e vencer. A Seleção mostrou qualidade, neste jogo não teve uma pontinha de sorte. Há jogos em que isso é suficiente para ganhar. Tivemos logo um lance muito bom do Félix, depois a bola ao poste do Bruno. Num canto, desta vez, o Pepe não conseguiu fazer golo. Faltou uma pontinha de sorte."