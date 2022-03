Fernando Santos assume que Portugal "é favorito" frente à Turquia

Fernando Santos anunciou esta quinta-feira os convocados para o play-off de apuramento para o Mundial'2022, no Catar.

Seleção turca e favoritismo de Portugal: "O favoritismo vamos ter de mostrar em campo. Jogando em casa, contra um adversário de muita qualidade individual e coletiva, cujos jogadores disputam campeonatos importantes... É uma equipa bastante agressiva, que tenta muitas vezes partir o jogo ou sair a jogar. Tem a procura pela profundidade também, conhecemos bem a Turquia. Creio que Portugal é favorito. Se não tivermos respeito, ou se tivermos medo, as coisas correm diferente. Não podemos achar que somos os melhores do mundo e que temos de ganhar a toda gente. Nem o contrário. Temos provado que somos uma das grandes equipa. Não podemos entrar em stress. Os jogadores têm confiança sem limites. O coletivo vai ganhar o jogo."

Desmontar uma defesa de três: "De todos os jogos que vi, não vamos defrontar, teoricamente, nenhuma equipa com essa linha. Talvez possamos defrontar. Depende do jogo da Itália com a Macedónia. Não é uma questão que se coloque. Não vamos mudar o nosso sistema. Em relação a adversários que jogam com três defesas, colocam-nos algumas dificuldades. A tática tem que ver com as dinâmicas de jogo. Há uma diferença de posicionamentos em equipas que jogam com mais ou menos elementos na defesa. O mais importante de tudo somos nós."