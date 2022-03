Fernando Santos, as novidades e a Macedónia como adversário: "Não estou surpreendido"

Declarações de Fernando Santos, selecionador português, após o triunfo sobre a Turquia, 3-1, em jogo que valeu um lugar a Portugal na final do play off de acesso ao Mundial'2022, onde irá defrontar a Macedónia do Norte.

Macedónia do Norte: "Não estou surpreendido. Estes jogos são finais e as finais têm sempre muito que se lhe diga. Ganhámos a primeira e agora temos de ganhar a segunda. Este jogo já acabou, agora é foco total e focarmo-nos na Macedónia que vai ser muito difícil."

Penálti falhado: "Não nos podemos pôr a jeito. Tínhamos o jogo controlado, baixámos um pouco a intensidade, mas os jogadores não são máquinas. Criámos várias oportunidades para fazer o 3-0, não concretizámos, mas aquele momento [do penálti] podia ter sido difícil para nós. "

Novidades no onze: "Fazia o mesmo, achei que era a melhor estratégia para este jogo."

Regressos no próximo jogo: "Vamos ver se os jogadores recuperam ou não. Vamos ver o Pepe. O Cancelo está seguramente de volta."