Declarações de Fernando Santos após o final do Portugal-Uruguai (2-0), da segunda jornada do Grupo H do Mundial do Catar

Gestos e indicações no final: "Começamos a levantar muito alto, é preciso é ter calma."

Resumo: "Foi uma vitória merecida. Cumpriram em pleno o que disse. A primeira parte já está, estamos apurados. Agora é continuar a trabalhar para melhorar o que há a melhorar."