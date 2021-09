Fernando Santos após o Portugal-Irlanda: "Fomos alterando até encontrar uma solução"

Declarações de Fernando Santos na flash interview após a vitória da Seleção Nacional sobre a Irlanda (2-1), na quarta jornada do grupo A de apuramento para o Mundial2022

Sobre o jogo: "Estivemos bem nos primeiros 15-20 minutos. Um penálti, uma bola no poste, a criar com circulação correta, com jogadas entrelinhas, a ganhar segundas bolas com alguma facilidade. Até aos 20 minutos, chutavam bola na frente, o jogo controlado."

Sem reação: "O Palhinha esteve muito bem. Depois, a partir daí, a equipa começou a não conseguir fazer isso. Tentou encontrar espaços, mas perdeu capacidade de reação à perda. O adversário começou a criar problemas, o Pepe tinha queixas, e esses pequenos pormenores influenciam o que aconteceu na primeira parte."

Futebol é isso: "A equipa a partir daí não teve a capacidade de recuperar a bola. Tivemos muitas dificuldades e o adversário fez o golo numa bola parada, numa jogada que conhecíamos. O futebol é isso."

Entrada de André Silva: "Na segunda parte, tinham muita vontade de dar a volta ao jogo. Colocámos o André Silva em campo, com o Cristiano mais na esquerda e a procurar o flanco, e fomos fazendo alterações para chegar à vitória. O adversário ia contra-atacando. Com o João Moutinho e o João Mário, e o Bernardo por dentro, a equipa pressionou muito mais, instalámo-nos no meio-campo do adversário. Com o Guedes, ficámos a jogar praticamente com dois defesas. Acabámos por ser felizes, com dois grandes golos. A vitória é justa."

Mudar: "No início da segunda parte, pensava que podíamos flanquear melhor, com o Raphael a entrar. Com dificuldades, lancei o Nuno Mendes. Fomos alterando até encontrar uma solução. Nestes jogos, com o jogo a ficar assim, uma das soluções é ter a segunda bola e encostar o adversário. Apareceram cinco ou seis oportunidades, não foram só os golos. Os jogadores estão de parabéns, deram tudo para alcançar a vitória, que é justíssima."