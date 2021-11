Fernando Santos apenas arrisca Palhinha: o onze frente à República da Irlanda

Confira os onzes de República da Irlanda e Portugal para o jogo do Grupo A da zona europeia de apuramento para o Mundial, com início às 19h45.

Fernando Santos não arriscou no que toca aos jogadores em risco de exclusão para o decisivo embate com a Sérvia, da última jornada de apuramento para o Mundial, no próximo domingo (19h45). Olhando ao onze inicial contra a Irlanda, dos seis jogadores nessa situação, apenas Palhinha é aposta, ao contrário de João Cancelo, Rúben Dias, José Fonte, Renato Sanches e Diogo Jota.

Onze de Portugal: Rui Patrício; Nélson Semedo, Pepe, Danilo e Diogo Dalot; Matheus Nunes, Palhinha e Bruno Fernandes; Gonçalo Guedes, André Silva e Ronaldo.

Suplentes: José Sá, Diogo Costa, Rúben Dias, José Fonte, João Cancelo, João Moutinho, William Carvalho, Renato Sanches, Rúben Neves, Rafael Leão, Diogo Jota e João Félix.

Onze da República da Irlanda: Irlanda: Bazunu; Coleman, Duffy e Egan; Doherty, Hendrick, Cullen e Stevens; McGrath, Ogbene e Robinson.

Suplentes: Kelleher, Travers, Nathan Collins, Manning, Hourihane, McClean, Browne, Knight, O'Dowda, Idah, Parrott e Keane.