Fernando Santos analisa Turquia: "Valem mais com jogo partido"

Declarações do selecionador português, antes do encontro com a Turquia, referente ao play-off do Mundial 2022

Experiência do Danilo ou rotinas de Djaló: "Não vale a pena falar desses jogadores. Estão com o grupo através de mensagens. Têm marcado presença constante junto dos colegas. Amanhã temos de falar por 11 milhões. É isso que vamos fazer. Vou tentar escolher a equipa que me possa dar o máximo de garantias."

Análise à Turquia: "Já lhes dei ontem a conhecer uma parte. Ontem a parte defensiva, hoje a parte ofensiva. Turquia tem muita qualidade individual. Jogam em Itália, Inglaterra, França. Conhecemos o futebol turco, tem muita qualidade, na criatividade e no passe. É uma equipa agressiva e muito competitiva. Temos de igualar na raça, na paixão. Vamos ter pela frente uma equipa que tem isso tudo. Temos de ser iguais, se não mais. Têm talento para decidir jogos. O Çalhanoglu é determinante, os avançados têm mobilidade. É uma equipa que vale mais com um jogo partido. Não podemos entrar nesse jogo. É isso que temos falado. Tenho a certeza que vão colocar isso em prática."