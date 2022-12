Fernando Santos alerta para a capacidade de Marrocos: "Só quem não viu os jogos..."

Selecionador português esteve presente na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com Marrocos, das meias-finais do Mundial'2022, no Centro Nacional de Congressos do Catar, em Doha.

O selecionador Fernando Santos alertou esta sexta-feira para o poderio de Marrocos, salientando não só o percurso do adversário neste Campeonato do Mundo, como as dificuldades que causou à equipa lusa em 2018.

"É uma equipa fortíssima. Em quatro jogos, tem duas vitórias e dois empates. Foi a única do grupo a fazer sete pontos, marcou quatro golos e sofreu apenas um. É uma equipa extremamente bem organizada, com muita intensidade competitiva, com jogadores que jogam nas melhores equipas do mundo, como Chelsea ou Bayern", disse Fernando Santos, em conferência de imprensa, no Centro Nacional de Congressos do Catar.

Na antevisão ao duelo dos quartos de final, agendado para sábado, o técnico salientou que "só quem não viu os jogos com Espanha ou Croácia é que não sabe a grande capacidade" da seleção africana, que conquistou o primeiro lugar do Grupo F, deixando pelo caminho a Bélgica, antes de eliminar a Espanha nos oitavos de final, no desempate por grandes penalidades.

"Reduz muito o campo ao adversário, cria muitas dificuldades, é uma equipa que gosta de sair a jogar com a bola controlada. Tem um jogador que, para mim, tem sido uma das revelações do Mundial, o [Sofyan] Amrabat. Lembro-me que, no Mundial'2018, foi o jogo mais difícil que tivemos [na fase de grupos]", disse.

Perante estas dificuldades, os jogadores portugueses terão de "ser intensos a recuperar a bola", ainda que Fernando Santos esteja confiante no apuramento de Portugal para as meias-finais.

"Se fizermos tudo bem e continuarmos a melhorar, como temos feito até aqui, acredito que Portugal vai ganhar. Temos de por em prática o que começámos a explanar há um tempo e melhorar alguns aspetos", vincou, elogiando a capacidade das seleções do norte de África: "Têm a mesma criatividade das outras equipas africanas, mas, depois, têm uma cultura mais forte de jogo, muito por influência dos jogadores que atuam fora do país".

Por outro lado, Fernando Santos admitiu que nesta fase "treina-se cada vez menos" entre jogos, antes de realçar o espírito no seio da seleção nacional, que quase o faz repetir a "premonição" do Euro'2016.

"Portugal está aqui e acredito que ainda vai estar aqui mais algum tempo. Temos um ambiente fantástico e, sem isso, não estaríamos aqui de certeza", concluiu.

O jogo entre Portugal e Marrocos, dos quartos de final do Mundial'2022, no sábado, disputa-se a partir das 18h00 locais (15h00 em Lisboa), no Estádio Al Thumama, em Doha, e será dirigido pelo árbitro argentino Facundo Tello.