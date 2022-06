Fernando Santos admite cansaço: "O Bernardo quando saiu estava com as pilhas gastas"

Declarações de Fernando Santos, selecionador nacional, após o Portugal-Chéquia (2-0), partida relativa à terceira jornada da Liga das Nações.

Vitória: "É sempre importante não sofrer golos, o resultado é mais do que justo. Acho que nos primeiros 20 minutos controlámos o jogo, mas sem produtividade ofensiva. A partir daí começámos a circular com outra profundidade, a conseguir chegar à baliza. Fizemos dois golos, podíamos ter feito mais um ou dois com toda a naturalidade. Na segunda parte, o jogo baixou de ritmo, voltámos a ter muito controlo de bola mas caímos outra vez na situação de não conseguir atacar a profundidade. Notou-se algum cansaço nos jogadores, já não conseguiam pressionar tanto o adversário".

Cansaço vai obrigar a mudanças frente à Suíça? "Vamos ter que ver. O cansaço é perfeitamente natural, nuns não se nota tanto, mas noutros sim, o Bernardo quando saiu estava com as pilhas gastas e não foi o único. Alguns jogadores começaram a perder gás".

Portugal é favorito a vencer a Liga das Nações? "Estamos em primeiro lugar, o que sempre ótimo, mas os outros que estão aí também querem ganhar".