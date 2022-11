Fernando Santos, a opção por Matheus Nunes e os extremos: "Não há planos alternativos"

Declarações de Fernando Santos, selecionador nacional, no anúncio oficial da lista de convocados para o Mundial do Catar

Poucos extremos: "Não há planos alternativos, há planos base. Podemos é utilizar dependendo de cada momento do jogo. Vemos isso em treino, ter mais de uma possibilidade. Importa é a dinâmica e não tanto a questão numérica do 4-3-3 ou 4-4-2... Há formas mais híbridas. Olhámos bem para a lista dos 55, e importa perceber neste momento qual a melhor forma de potenciar os jogadores. "

O que estes 26 podem fazer de diferente que em 2021 e 2018: "Há pouco tempo estivemos muito bem, fizemos talvez dos melhores jogos com a Espanha e não conseguimos estar presentes na fase final da Liga das Nações. O que esta equipa pode dar é ser campeã do Mundo. Acredito que é possível."

Matheus Nunes ganhou a Renato Sanches: "Tínhamos de ir jogador a jogador. Fiz lista de 55, tinha laterais, médios... Tínhamos de ir esmiuçando. O mais importante é que são estes que vão ao Campeonato do Mundo. Queremos voltar dia 19 e ser recebidos em festa, que todos apoiem a seleção. Os 26 acham que foi feita justiça, os outros que não foi feita justiça. Respeito todos como sempre fiz. Se os coloquei no lote dos 55 é porque me davam garantias e esta é a minha opção."

Jogadores de fora: "Não ficaria bem, não é só para quem ficou de fora, mas para quem está dentro. Sei que alguns nunca estiveram numa fase final. Já se levaram jogadores que nunca estiveram. Se mudamos, é porque mudámos. Se não mudamos, é porque não mudamos... Tinha de fazer escolhas. Procurei ter jogadores diferenciados. Não me parecia correto."