Fernando Santos analisa Nuno Mendes, Palhinha e deixa mensagem de parabéns

Declarações de Fernando Santos no dia em que anunciou os convocados para os primeiros três jogos de apuramento para o Mundial,

Nuno Mendes e Palhinha chamados. Agradecimento a Rúben Amorim? "Queria, antes de mais, dar os parabéns aos atletas com medalha de ouro no Europeu de atletismo, também à seleção de andebol e não deixar de me congratular com aquilo que o FC Porto fez, com a presença nos quartos de final da Champions. Teria de agradecer a todos os treinadores. Sem clubes e sem treinadores não haveria jogadores na Seleção Nacional. Sempre o fiz de uma forma genérica. Fico satisfeito por continuarem a jogar e serem opções. Parabéns a todos os treinadores que têm jogadores na seleção."

Nuno Mendes e a questão da defesa com três centrais: "Na Seleção de sub 21 jogava assim. Vinha a ser titular e por isso vai adaptar-se. Tem qualidade e características boas para a minha equipa. Mostra que tem a apetência ofensiva que precisamos e é forte defensivamente. Jogar a cinco é diferente de jogar a quatro. É preciso ter em mente isso. Os jogadores têm tido essa capacidade de mudar o chip: esquecem tudo o que fazem no clube e chegam aqui a respeitar a identidade de jogo da Seleção. Depois fazem o contrário. Temos tido a felicidade de os jogadores terem essa capacidade. Com o Nuno Mendes, tendo esta experiência dos sub-21, não vamos ter esse problema."

Palhinha: "A evolução tem sido positiva, caso contrário não o teria convocado. Tem tido uma prestação muito positiva. É um jogador com características próprias, e é importante vir neste momento à seleção. Não tem um trajeto muito grande e é importante para mim avaliá-lo mais de perto. É importante percebê-lo no contexto de seleção também."

Pedro Gonçalves ausente: ""Isto não é para entrosamentos. Vamos disputar o Campeonato do Mundo, temos de pensar nisso. Não são particulares, como no ano passado, com jogos de preparação e observação. Vamos ter uma jornada tripla fundamental, importantíssima, que tem a ver com o Campeonato do Mundo, prova que Portugal nunca venceu e tem como objetivo vencer."