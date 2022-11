Fernando Santos aborda momento de João Félix: "É muito novo para reverter tudo isto..."

Fernando Santos, selecionador de Portugal, deu uma entrevista à Sport TV.

Sobre o momento de Cristiano Ronaldo no Manchester United: "Não me meto no trabalho dos meus colegas. Há uma coisa que eu sei. Se me falasse há dois meses que Ronaldo não estava a ser utilizado com regularidade... É diferente de me falares hoje, quando nos últimos jogos foi titular. Sempre ouvi dizer sobre Ronaldo na questão do ketchup. Vamos esperar com calma. É um tema sobre o qual não se ouve falar nem em Inglaterra. Falou com o treinador e jogou, não só na Liga Europa como no campeonato. Muitos vão ficar de fora. Todos acham que devem ser titulares absolutos, mas já não é de hoje, já em 2016 era assim. O Quaresma foi fundamental e nem sempre era titular. Quem o conhece sabe que não estava satisfeito seguramente."

Utilização de CR7: "Antes podia-se colocar a questão do ritmo de jogo [de Ronaldo], ou seja, de pouca utilização, mas neste momento essa questão coloca-se cada vez menos."

Momento de João Félix? "Ele está a treinar com a equipa. Houve um momento com Cristiano em que fiquei preocupado, quando se ouviu falar que não iria treinar com a equipa, isso sim. Se estivesse a treinar sozinho seria muito difícil. Aí tens o ritmo competitivo do treino, mesmo sem a adrenalina do jogo."

Irregularidade de João Félix? "Muitas vezes o jogador... a questão é que muitas vezes rende numa posição, de determinada forma, e em alguns casos o plantel tem muitos que jogam nessa posição. É diferente. Na questão do João no Atlético, brilhou em alto nível no Benfica ou a ponta de lança ou atrás do Seferovic, como 10, como o Rafa no Benfica. Temos o Bernardo, o Bruno... No clube é questão de adaptação, de conseguir. Veja o João Mário que saiu para o Inter e não se conseguiu adaptar. O treinador não achava que ia montar a equipa em torno do João Mário. O Félix é muito novo para reverter tudo isto, como os outros estão a reverter."