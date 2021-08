Fernando Santos aborda Matheus Nunes e diz: "Nunca pedirei ao meu presidente..."

Matheus Nunes, médio do Sporting

Selecionador português falou esta quinta-feira em conferência de imprensa.

Fernando Santos divulgou esta quinta-feira os convocados para os próximos jogos da seleção portuguesa. Otávio é uma das novidades e na conferência de imprensa foi tema um outro jogador nascido no Brasil: Matheus Nunes.

"Seguramente não estava no lote de 40 do Europeu. Está apto [para ser chamado] há um mês atrás. Já o observámos no ano passado. Se estava agora na lista de 40, estava seguramente. Faz parte das observações da Seleção Nacional", afirmou, deixando depois uma garantia.

"Nunca pedirei ao meu presidente para naturalizar um jogador para vir à Seleção Nacional. Mas também nunca discriminarei ninguém que, por opção própria, tenha ficado apto para representar Portugal. Não discrimino ninguém. Desde que estejam aptos e entenda que tenham qualidade, fazem parte do lote de observações. Depois se são chamados, é outra coisa", rematou.

Recorde-se que, ainda recentemente, Rúben Amorim afirmou que Matheus Nunes será uma excelente opção para a seleção portuguesa.