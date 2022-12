Fernando Santos aborda disponibilidade de Ronaldo: "Nem sei se é 50/50..."

Declarações do selecionador nacional, antes do confronto com a Coreia do Sul, marcado para esta sexta-feira (15h00)

Disponibilidade de Ronaldo: "Vamos ver. Em princípio, o Ronaldo vai treinar logo. Se estiver em condições... Nem sei se é 50/50 [a probabilidade de estar apto para o jogo]. Se treinar normalmente..."

Perigos com a Coreia do Sul: "Aquilo que planeámos foi construir uma equipa com princípios ligeiramente diferentes. Não vamos ser uma equipa de contra ataque. É um adversário muito perigoso. A Coreia do Sul chega a colocar cinco, seis homens na área. Portugal tem de ter bola, tem de retirar a Coreia do jogo, se não circularmos rapidamente... colocámo-nos numa situação complicada. Coreanos são muito fortes na pressão. A melhor forma é tirar a bola ao adversário."

Primeiro golo frente ao Uruguai foi atribuído a Bruno Fernandes: "Nem eu nem o Cristiano pedimos nada à FIFA. Se o golo fosse dado ao André Silva, seria bom na mesma."

E se Ronaldo não jogar? "Cristiano Ronaldo foi substituído nos dois jogos. Há um plano para o caso de o Cristiano não poder jogar. Não há nenhum jogador com garantia que vá jogar sempre. Mal corria se não tivéssemos um plano."