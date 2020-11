Fernando Santos aborda ausência de Pepe, chamada de Paulinho e dá uma garantia

Selecionador Nacional fala sobre a convocatória da Seleção.

Pepe: "Foi dado como indisponível pela unidade de saúde da Federação Portuguesa de Futebol".

Paulinho: "Não vou falar sobre a convocatória do Paulinho. Vou falar sobre convocatória geral. Não há um jogador ou outro que vá falar individualmente. Foi a opção do selecionador, escolhi este jogadores com aquilo que entendemos e explicámos muitas vezes. Foco total no desempenho na Liga das Nações, com um objetivo claro a atingir: estar presente na final-four da Liga das Nações para depois tentar alcançar o segundo objetivo, revalidar o título que alcançámos há um ano".

Lote muito alargado de jogadores e uma garantia: "Anunciámos já aqui que podemos aproveitar para ir observando jogadores que fazem parte de lote muito alargado que a qualquer momento podem ser chamados. Quer Paulinho, Pedro Neto, outros no passado, fazem parte desse lote, 40, 50 jogadores que têm nível para estar na Seleção. Ninguém vai à seleção que não tenha qualidade ou que o selecionador não confie. Umas vezes optamos por uns, outras por outros. É injusto quando se referencia que está este e não está aquele. Deixarei 20 ou 25 de fora. Individualizar não é bom sinal. Tenho confiança em todos".

Exemplo dos treinadores no mercado de transferências: "[a convocatória] Tem a ver com o que precisamos. Cada treinador tem o seu plano, modelo, o que quer que a equipa vá fazendo em campo. Escolhemos pelas características dos jogadores. Os treinadores das equipas quando vão ao mercado contratar, têm oferta de jogadores com grande qualidade, escolhem um que tem aquele perfil. Se calhar muitas vezes deixa de fora um que se calhar acham melhor, mas não tem o perfil que o treinador quer. Não tem nada a ver com a qualidade, se gosta ou não".