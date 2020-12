Fernando Santos: "A Seleção é aberta, não tem idades, não olha para o BI"

Em declarações ao Canal 11, o selecionador Fernando Santos fez uma análise ao grupo de Portugal na fase de qualificação para o Mundial de 2022.

Em que mês gostaria de enfrentar as seleções mais fortes do grupo?

"Não gostava de as encontrar em situações invernosas. São campos difíceis, com tempo de chuva, neve... isso pode condicionar a qualidade técnica dos jogadores. Também queria que a viagem ao Azerbaijão fosse cedo."

Problemas colocados pela Sérvia: "É uma seleção que sempre oscilou na organização de jogo. Tem vindo a tentar melhorar e a tornar-se mais forte nesse aspeto. Em termos individuais, tem jogadores com enormíssima qualidade. E também é uma seleção que tem sempre gente nova a aparecer, com muita qualidade. Temos muito respeito, mas acredito que Portugal é melhor."

Pontos fortes da República da Irlanda: "Defendem bem, privilegiam o contacto físico. A qualidade técnica não é o seu forte, mas são fortíssimos fisicamente."

Ter ou não ter público: "Os jogadores portugueses são muito experientes, não sofrem com isso. Até acho que a ausência de público se nota mais nos jogos em casa, do que fora. Fora, até motiva, de alguma forma. Em casa, pesa mais. Muitas vezes os jogos não correm bem e o público empurra a equipa.

Vai continuar a haver uma transição suave de gerações? "Acho que não é preciso apregoar aos quatro ventos, as coisas acontecem com naturalidade. Não é por força do que quer que seja. A Seleção é aberta, não tem idades, não olha para o BI. Olha para a qualidade dos jogadores e depois escolhe 23."

Um Mundial é muito diferente de um Europeu? "Traz mais seleções de altíssimo nível. Pelo menos o Brasil e a Argentina, que aparecem sempre como favoritos à vitória. Mas em termos de competitividade, não sei se o Europeu não acaba por ser mais apertado. Mas da América do Sul vêm sempre três ou quatro seleções de qualidade. Talvez esta seja a prova rainha. No entanto, primeiro está o Europeu, no próximo ano, e queremos defender o título. Não vamos já saltar para o Mundial."