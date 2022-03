Fernando Santos: "A mim compete-me ter a consciência tranquila, olhar para o espelho"

Declarações de Fernando Santos ao Canal 11 após o Portugal-Macedónia do Norte (2-0), que colocou a equipa nacional no Mundial'2022

Exibição mais segura do que com a Turquia: "Isso não sei. O jogo com a Turquia teve uma incidência, um golo e isso fez com que já nos parecesse mais difícil. Depois houve um penálti e tudo isso faz com que o jogo pareça mais difícil. Acho que na primeira parte do jogo com a Turquia fomos muito consistentes. Agora, nos primeiros minutos [com a Macedónia] a equipa também não entrou bem, um pouco por desatenção e responsabilidade nossa, porque avisei que esta equipa sabia jogar. Mas o jogo com a Itália, que os jogadores viram, acabou por passar uma mensagem errada, porque jogaram muito num bloco defensivo, mas também não tinham o Elmas."

Sobre o jogo: "Nos primeiros 10 minutos tivemos dificuldade em ter a bola, em circular bem, em recuperá-la... Depois, a partir daí, a equipa agrupou, começou a pegar em cima, não deixou jogar, o adversário começou a não ter capacidade para fazer isso e nós mantivemos sempre a capacidade de aumentar e baixar o ritmo quando foi preciso. Fizemos um golo de contra-ataque, que era um dos problemas que achava que a equipa tinha. Podíamos tirar proveito dessa situação e antes já tínhamos tido duas ou três oportunidades de golo. Foi um jogo seguro de Portugal, parabéns à equipa pelo que demonstrou, pela unidade, pelo espírito de sacrifício, pelo seu todo... Jogou como uma verdadeira equipa. Parabéns ao público. Esta é uma vitória para os 11 milhões de portugueses. Este público e os que estiveram em casa estão de parabéns, porque estiveram sempre a apoiar a equipa. É uma vitória para eles."

Quatro meses complicados após desilusão com a Sérvia: "São complicados no sentido de a equipa querer jogar no dia a seguir. Mais complicado do que isso não, porque quando tens a consciência tranquila vais fazendo o teu trabalho. Com muito respeito pelas críticas e as análises, que é a vocês que compete, mas a mim compete-me ter a consciência tranquila, olhar para o espelho, ver o que faço bem e o que não faço tão bem. Esse é o meu trabalho."

Vencer o Mundial: "O que é justo é sonhar pelo Mundial. Acho que é por isso que vamos sonhar."