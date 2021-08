Fernando Santos, a lista de convocados e Otávio: "É o reflexo do que sempre disse"

Selecionador português em conferência de imprensa tendo em vista os jogos com República da Irlanda e Azerbaijão, de apuramento para o Mundial. Pelo meio há particular com o Catar.

Otávio chamado: "Todos os jogadores faziam parte do lote de opções para o Europeu. Todos, sem exceção, estavam nos 40. Depois foi preciso largar alguns. A Seleção é um espaço aberto. Não vou falar de jogadores individualmente. O que deixo como seguro é que todos estes jogadores, sem exceção, estavam na lista de 40 quando preparei a convocatória para o Europeu. É o reflexo do que sempre disse: a Seleção é um espaço aberto, todos estão dentro. Entendemos que têm qualidade e há outro fator: a identificação com os processos da equipa. Não vamos ter tempo para fazer nada, vamos jogar de três em três dias. Os jogadores vão ter um treino com a equipa toda, na terça-feira, na véspera do jogo. Há um outro fator que teve algum peso: a mais ou menos utilização. Quando tenho vários jogadores de nível semelhante, o critério pode ser o que tem mais ou menos tempo de jogo. Em relação aos que não conheço tão bem, tendo um jogo particular, tenho a capacidade de observação, não só em treino."

Mercado: "Todas as seleções estão condicionadas por isso. Conhecemos bem os jogadores, sabemos o empenho, determinação e vontade que têm de representar a Seleção Nacional."

Equipas portuguesas: "Parabéns ao Benfica pelo apuramento para a Liga dos Campeões. Muito importante para o futebol português ter três equipas. Deixar uma palavra de força ao Santa Clara e Paços."