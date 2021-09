Fernando Santos: "A informação clínica que tenho é que Pepe vai estar disponível"

Declarações do selecionador nacional, no anúncio da convocatória para os confrontos com o Catar e o Luxemburgo

Pepe: "A informação clínica que tenho é que o jogador está disponível. A informação clínica que tenho é que Otávio não estará disponível."

Cristiano Ronaldo até aos 40: "É preciso que estejamos cá os dois. Não tenho bola de cristal para fazer futurologia. Só ele pode responder a isso."

Onze diferente com Catar: "Da outra vez foram muitos jogos. Aqui é diferente. Vamos ter algum tempo sem jogos. Mas temos sempre de ter atenção ao facto de termos jogadores com muitos jogos nas pernas. Para nós não há amigáveis, mas o mais importante é o jogo com o Luxemburgo. Queremos que todos os jogadores estejam bem, porque vai ser muito difícil. Quando jogarmos contra Catar, há um Luxemburgo-Sérvia. Caso Luxemburgo ganhe, podiam lutar por uma fase final do Mundial. O Luxemburgo é sempre uma equipa de qualidade. Vamos passar a conhecer alguns jogadores. Um deles acabou de marcar ao Real Madrid."