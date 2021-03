Fernando Santos: "A bola estava mais de meio metro dentro da baliza"

Declarações do selecionador português após o empate a dois golos com a Sérvia, um jogo com final polémico.

Partes distintas. O que se passou? "Não tem explicação, não se encontra, até porque estávamos preparados para aquilo que a Sérvia ia fazer. Sabíamos que iam jogar da forma como jogaram na primeira parte, mas que podiam alterar. Tinha alertado e disse ao intervalo que eles iam passar a ter apenas um ponta de lança e, por isso, mais gente no meio campo, que era preciso controlar o jogo. Sofremos um golo nos primeiros segundos, isso levantou a Sérvia, que cresceu e nós tivemos um período no qual não estivemos ao nível da primeira parte. Reagimos bem depois do 2-2, controlámos o jogo e a Sérvia deixou de ter chances. Depois, fizemos um golo que não valeu. Fizemos um golo. A bola estava mais de meio metro dentro da baliza. O resultado justo era com um golo que não foi considerado e estava mais de meio metro. Claro que isso não elimina o que não fizemos bem ou podíamos ter feito melhor, mas num jogo deste nível, ter um lance destes, não é possível em futebol."

Alterações no onze e Jota: "O que pretendia foi claro e resultou em pleno. Fez dois golos, deu profundidade, controlámos o meio-campo, saíamos em posse, dar liberdade de movimentos ao Cristiano. Correu na perfeição. O que não contávamos era sofrer tão cedo na segunda parte. A Sérvia estava na mó de baixo, tentou reorganizar-se para não fazer mais estragos, fez um golo e acabou por fazer o segundo. O futebol é isso. Voltamos ao jogo, fizemos um golo, mas não foi válido."

Luxemburgo: "É muito importante. Acabou de ganhar na Irlanda... [1-0]. Já disse que não há jogos fáceis. A vitória aqui dava-nos uma vantagem, mas temos de ir ganhar ao Luxemburgo, só dependemos de nós e é isso que temos de fazer."