Fernando Gomes recebe Seleção Nacional sub-17 após disputar Europeu em Israel

Fernando Gomes recebeu a Seleção Nacional sub-17 na Cidade do Futebol

Líder federativo esteve acompanhado pelo vice Humberto Coelho

Chegada, esta segunda-feira, de Israel, onde atingiu as meias-finais do Campeonato da Europa, a Seleção Nacional sub-17 foi recebida, na Cidade do Futebol, em Oeiras, por Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

O líder federativo fez questão de cumprimentar cada jogador convocado pelo selecionador José Lima, assim como parabenizar, face ao desempenho na competição de juvenis, sendo acompanhado pelo vice-presidente Humberto Coelho.

"Fernando Gomes saudou a equipa nacional e dirigiu palavras de incentivo e confiança para um futuro risonho para a geração", lê-se em nota publicada pela FPF.

Portugal sub-17 foi afastado nas meias-finais da Campeonato da Europa, ao perder, por 5-4, no desempate por grandes penalidades contra a França, após se ter verificado um empate a dois golos no tempo regulamentar do desafio.