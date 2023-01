Fernando Gomes não esquece Fernando Santos: "O período mais feliz da Seleção Nacional"

Fernando Gomes, presidente da FPF, garante que Roberto Martínez foi o único a receber proposta concreta para ser selecionador

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) garantiu que o espanhol Roberto Martínez foi o único a quem o organismo "fez uma proposta concreta" para ser o novo selecionador, cargo que hoje assumiu.

"Depois de definido o perfil, falámos com muita gente, mas posso dizer que a única proposta concerta que fizemos para ser treinador foi ao Roberto Martínez", disse Fernando Gomes, na apresentação do sucessor de Fernando Santos, como selecionador de futebol de Portugal.

Ao espanhol Roberto Martínez, que recentemente terminou um ciclo de seis anos à frente dos destinos da seleção da Bélgica, o líder federativo prometeu "desejo permanente de progredir e ganhar, confiança, estabilidade, organização, capacidade de trabalho e, estou certo, o apoio dos portugueses que são um povo apaixonado pela seleção nacional".

"Desejo-te toda a sorte e recebo-te, em nome dos portugueses, seguro de que tudo farás para colocar a equipa de todos nós nas decisões das maiores provas internacionais", disse Fernando Gomes, assumindo: "Estar na decisão significa, pelo menos, aceder às meias-finais. Em qualquer prova. É isso que ambicionamos, é esse o ADN da FPF".

O líder federativo, cujo mandato termina no final do ano de 2024 admitiu ter sido colocado perante um grande desafio depois do Mundial'2022, no Catar, onde Portugal chegou aos quartos de final: manter o atual ciclo até ao Euro'2024, ou iniciar novo caminho.

"Depois de um Mundial em que todos - a começar por mim! - sentimos que Portugal poderia ter ido mais longe, o desafio que enfrentei, como presidente da FPF, foi este: levar o ciclo que começou em 2014 até ao Europeu de 2024 ou iniciar já o ciclo que visa chegar ao Mundial 2026 como um dos mais fortes candidatos ao título?", questionou, assumindo a decisão "muito ponderada" de começar um ciclo novo.

Fernando Gomes elencou de seguida o perfil definido - em conjunto com Humberto Coelho, João Pinto, e José Couceiro, elementos da direção federativa - para o novo selecionador: "ambicioso, conhecedor do futebol internacional, habituado a treinar jogadores ao mais alto nível, com experiência nos melhores campeonatos e idealmente também em seleções".

"Na primeira conversa com Robert Martínez foi imediatamente claro que estava perante um treinador que se encaixava no perfil desenhado", assegurou o presidente da FPF, garantindo que "nunca foi relevante o local de nascimento do novo selecionador de Portugal".

Fernando Gomes considerou que o "percurso de Roberto Martínez fala por si próprio" lembrando há seis épocas, o espanhol "que como jogador se desenvolveu em Inglaterra" e "como treinador, tem construído uma carreira com base na permanente aquisição de competências e no trabalho" teve "oportunidade de começar a dirigir a Bélgica, seleção que colocou durante vários anos como número um do ranking mundial e que tornou uma equipa capaz de lutar com qualquer adversário, por todos os títulos.

O presidente da FPF começou a apresentação de Martínez, de 49 anos, com elogios a Fernando Santos, e seguro de que os portugueses não esquecerão o trabalho feito pelo anterior selecionador desde 2014.

"Juntos construímos o período mais feliz da seleção nacional, com a vitória no Euro 2016, a conquista da Liga das Nações, umas das melhores campanhas de sempre no Campeonato do Mundo do Qatar e o fortalecimento dos laços entre a equipa de todos nós e os 11 milhões de portugueses", recordou o líder federativo.