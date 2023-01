Fernando Gomes: "Mourinho? A única proposta concreta foi a Roberto Martínez"

Palavras do presidente da Federação Portuguesa de Futebol na apresentação do novo selecionador nacional.

Fernando Gomes apresentou esta segunda-feira Roberto Martínez como novo selecionador e foi questionado sobre José Mourinho, nome que esteve em cima da mesa para suceder a Fernando Santos.

"O que me interessou foi definir o perfil. Nesta pesquisa falámos com muita gente. Falo com a generalidade de treinadores portugueses. A única proposta concreta foi a Roberto Martínez", garantiu aos jornalistas.

Fernando Santos, que liderava a seleção portuguesa desde 2014, saiu em 15 de dezembro de 2022, depois de dar os dois primeiros troféus internacionais a nível sénior a Portugal, com a conquista do Euro'2016 e da Liga das Nações de 2019. O sucessor é, portanto, um assunto encerrado.