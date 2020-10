Fernando Gomes deixa um apelo antes do jogo entre Portugal e Espanha

Presidente da FPF deixa um apelo aos adeptos e agradece às autoridades de saúde.

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, fez um apelo aos adeptos antes do jogo de preparação entre Portugal e Espanha, agendado para as 19h45 desta quarta-feira, no Estádio José Alvalade.

"Apelo a que o público tenha um comportamento adequado ao momento, de acordo com as normas, de modo a que este jogo nos permita ter confiança para darmos passos sucessivos no regresso dos adeptos aos estádios", começou por dizer em declarações à Sport TV+.

"Quero agradecer às autoridades de saúde o trabalho que têm feito para que este regresso seja possível", concluiu o presidente da FPF.