Roberto Martínez é o novo selecionador: apresentação marcada para as 12h00

Apresentação está agendada para as 12h00.

A Federação Portuguesa de Futebol informou esta segunda-feira que irá apresentar, a partir das 12h00, o sucessor de Fernando Santos no comando da Seleção Nacional, na Cidade do Futebol. Será a oficialização de Roberto Martínez no cargo, nome que vinha sendo apontado com insistência.

No caudal noticioso que tem corrido ao longo dos últimos dias, sempre através de meios informativos internacionais e perante o silêncio da FPF, ontem foi a rádio espanhola "Cadena Ser" a acrescentar mais uma peça ao puzzle: o ex-selecionador da Bélgica preparava-se para assinar até 2026, o que abrangeria os próximos Euro"2024 e Mundial"2026. Recorde-se que, no sábado, o portal "The Athletic" garantira a existência de um acordo verbal entre o técnico espanhol de 49 anos e a FPF e que até ao final desta semana estaria assinado o contrato. Isto já depois de, na sexta-feira, o jornal britânico "The Telegraph" ter revelado que era Roberto Martínez o escolhido para render Fernando Santos, não obstante ter outros interessados, nomeadamente o Everton, 18.º e antepenúltimo da liga inglesa, e onde já treinou.

Martínez deve assinar até 2026 e isso irá contrariar algumas teses de que a FPF estaria à procura de uma boa solução para fazer uma espécie de transição de Fernando Santos até José Mourinho ficar livre e poder assumir o lugar. O treinador da Roma foi a primeira escolha do organismo liderado por Fernando Gomes, foi abordado mas comunicou que pretende ficar nos "giallorossi" até final do contrato, em 2024.

Após Swansea, Wigan - onde ganhou respetivamente League One e Taça de Inglaterra - e Everton, o espanhol comandou a seleção belga, terceira no Mundial"2018 e eliminou Portugal no Euro"2020, além de liderar o ranking da FIFA quase quatro anos. No Mundial"2022, ficou na fase de grupos.

Na Bélgica, Roberto Martínez, segundo algumas fontes, auferia um salário anual de cerca de 3,4 milhões de euros, incluindo prémios.