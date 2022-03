Fernando Santos anunciou os convocados. Escolha você o onze titular

Fernando Santos anunciou esta quinta-feira os convocados para o play-off de apuramento para o Mundial'2022, no Catar. Imagine-se selecionador e escolha o melhor onze para defrontar a Turquia, dia 24. João Cancelo, convocado, está castigado e não pode alinhar frente aos turcos

Portugal inicia o play-off frente à Turquia em 24 de março, às 19:45, no Estádio do Dragão, no Porto, e, caso vença, vai disputar a final do caminho C do play-off de qualificação para o Mundial'2022, no mesmo local, cinco dias depois, no dia 29, frente ao vencedor do embate entre Itália e Macedónia do Norte.