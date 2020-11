"Félix que mete medo" e "nem com Mourinho": o triunfo de Portugal visto lá fora

Imprensa internacional reagiu à vitória da Seleção Nacional na Croácia por 3-2. Félix foi destacado em Espanha, ingleses lembraram Ronaldo e, sobre os anfitriões... pouco de bom para contar. Ora espreite.

As (Espanha) - Félix que mete medo

"João Félix aproveitou para se afirmar na seleção. O jogador do At. Madrid marcou à Croácia e regressa com a mesma força e ânimo com que partiu: o Barça espera-o com temor no sábado"

The Sun (Reino Unido) - Aproximação adiada

"Portugal venceu a Croácia com um golo nos descontos de Rúben Dias. Os visitantes não lograram que Ronaldo marcasse e a lenda do futebol entrará em 2021 com a meta de atingir o recorde de Ali Daei"

L'Équipe (França) - Final feliz... a dobrar

"Reduzida a dez na maior parte do segundo tempo, a Croácia cedeu no fim, mas salvou o seu lugar na Liga A. Portugal teve um final feliz, apesar de ter sido pouco incisivo em superioridade numérica"

24 Sata (Croácia) - Nem com Mourinho

"Com duas ofertas nem Gibraltar venceríamos, quanto mais Portugal. Dalic não é Mourinho, Guardiola ou Ferguson, mas, mesmo que tivesse a qualidade dos três, nada o ajudaria esta noite"

Globoesporte (Brasil) - Vitória no Sufoco

"Ronaldo fica em branco, mas Félix muda a cara do jogo e Rúben Dias marca duas vezes no triunfo por 3- 2. Kovacic também fez dois golos, mas croatas sofrem com expulsão de Rog e falha de Livakovic"