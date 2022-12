Félix e a "ansiedade zero" sobre o futuro: "Estou concentrado em fazer um grande Mundial"

O avançado dos espanhóis do Atlético de Madrid, de 23 anos, esteve presente na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com Marrocos, das meias-finais do Mundial'2022, no Centro Nacional de Congressos do Catar, em Doha.

João Félix preferiu esta sexta-feira não falar do futuro no Atlético de Madrid, uma vez que só quer desfrutar ao máximo do Mundial'2022 ao serviço da seleção portuguesa, que tem "uma mentalidade diferente" do clube espanhol.

Com o futuro incerto no emblema de Madrid, de acordo com a imprensa internacional, o avançado, de 23 anos, rejeitou abordar o tema, ao deixar claro que não sente ansiedade pelo que se irá passar depois do Campeonato do Mundo, quando tiver, eventualmente, de regressar aos colchoneros.

"Zero [ansiedade]. Estou completamente concentrado em fazer um grande Mundial, em ajudar esta equipa, a dar uma alegria aos portugueses e a todos os que estão envolvidos neste trajeto. O Atlético de Madrid é para quando acabar o Mundial", expressou o atacante, acrescentando, ainda assim, que os lusos "têm uma maneira diferente de jogar e outra mentalidade".

Durante a conferência de imprensa de antevisão ao encontro com Marrocos, das meias-finais, Félix explicou o porquê de ser mais fácil jogar por Portugal.

"Aqui jogo pelo meu país e, com alguns colegas, jogo há 10 anos. Com o [Diogo] Dalot já jogo desde os nove anos. São jogadores com os quais sempre estive habituado a jogar, falamos a mesma língua, jogámos juntos noutros clubes e seleções. Aqui, só quero desfrutar ao máximo, é um sonho representar Portugal nesta competição", manifestou.

As boas exibições pela equipa das "quinas" no Qatar valeram comparações com o antigo futebolista brasileiro Kaká, que considerou serem excessivas.

"Talvez seja um bocadinho demais. O Kaká ganhou tudo, foi Bola de Ouro e eu ainda estou a começar. Mas claro que é bom ouvir esses elogios", confessou.

Para o duelo com Marrocos, no sábado, é preciso "ter os pés bem assentes no chão", porque o triunfo esclarecedor com a Suíça (6-1), nos "oitavos", já faz parte do passado.

"Quando perdemos não está tudo mal, nem quando ganhamos está tudo bem. Estamos cientes do que temos vindo a fazer e do que temos de fazer. Foi uma grande vitória, mas há que voltar à terra e ter os pés bem assentes na terra, para fazer um exibição de nível", alertou.

Portugal e Marrocos vão defrontar-se nos quartos de final do Mundial'2022, no sábado, a partir das 18h00 locais (15h00 em Lisboa), no Estádio Al Thumama, em Doha, um encontro que será dirigido pelo argentino Facundo Tello.