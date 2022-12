Félix, as comparações com Kaká e a situação de Ronaldo: "Só quero deixar uma mensagem"

Declarações de João Félix, internacional português, antes do confronto com Marrocos, marcado para sábado (15h00) e referente aos quartos de final do Mundial.

Carrossel de emoções: "Acho que quando perdemos não está tudo mal, nem ao contrário. Estamos cientes do que temos vindo a fazer e do que temos a fazer. Foi uma grande vitória contra a Suíça, mas há que voltar à terra, com os pés bem assentes, para podermos contra Marrocos, fazer uma exibição ao mesmo nível."

Félix mais leve na Seleção: "Nota-se que sim, estou no meu primeiro Mundial, a competição que todos sonham jogar e ganhar. Estando cá, estou a desfrutar ao máximo. É um sonho representar Portugal nesta prova, daí a alegria toda a jogar. Sobre a comparação... Talvez um pouco de mais. O Kaká foi dos melhores do Mundo, Bola de Ouro e eu ainda estou a começar. Mas claro que é bom ouvir esses elogios."

Hakimi: "Todos sabemos que o Hakimi é dos melhores laterais do mundo, ao longo dos anos tem vindo a mostrar que é um grande jogador. Vai ser um duelo interessante, ele vai defender o seu país, eu defendo o meu. Espero ser eu a ganhar."

Ronaldo no banco, você destaca-se mais? Ronaldo ameaçou sair? "Não vou responder sobre isso já foi falado. Só quero deixar uma mensagem, principalmente para os meios de comunicação social: Portugal está numa grande prova, já não chegava aos quartos de final há muito tempo, devíamos estar mais unidos e não tentar estragar o ambiente da Seleção."

O que pensa de Marrocos? "Todas as seleções que defrontámos têm formas diferentes de jogar, têm a sua forma de jogar, já estivemos a analisar pontos positivos e negativos deles. Além disso são os quartos de final, tudo pode acontecer. Mas já estivemos a ver, sabemos o que temos de fazer para evitar o que têm de bom. Vamos estar preparados para ganhar o jogo."