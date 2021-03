Félix e o jogo com a Sérvia: "Vamos ter de passar um tempo sem bola"

Avançado vê com bons olhos a qualidade da Sérvia e como a rival pode arriscar e assim abrir espaços para Portugal atacar.

João Félix faz um raio-X amplamente distinto entre a Sérvia, próximo adversário na qualificação para o Mundial'2022, e o Azerbaijão, que Portugal venceu por 1-0. "A Sérvia é um tipo de equipa completamente diferente. Vai ser um jogo mais disputado. Vamos ter de passar um tempo sem bola, sabemos que teremos de defender de forma agressiva. Esperamos sair com uma vitória", analisa o avançado do Atlético de Madrid, que até vê aspectos positivos na capacidade do rival quando tem o esférico.

"Pode ser bom para nós jogar contra estas equipas. Sabemos disso, pois podemos aproveitar os contra-ataques. A Sérvia é uma boa equipa, tem bons jogadores e vai abrir-se mais do que o Azerbaijão. Pode ser vantajoso para nós não encontrarmos uma equipa tão fechada atrás", prossegue o natural de Viseu.

Félix assinala que o plantel "está confiante" por ter arrancado "bem" a qualificação, conseguindo a "vitória que era o mais importante." O foco está em marcar mais.

"Não conseguimos concretizar mais, mas criámos inúmeras oportunidades e o guarda-redes deles esteve muito bem também. Esperamos poder fazer mais golos no próximo jogo. Estive perto de marcar, tal como outros colegas, mas temos é de continuar a criar oportunidades", conclui o criativo, suplente utilizado no jogo em Turim, com o Azerbaijão.