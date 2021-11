Federação irlandesa "absolve" menina que abraçou Ronaldo: multa fica sem efeito

Afinal, Addison Whelan não terá que pagar a multa tinha sido "prometida" após a invasão do relvado do Estádio Aviva, em Dublin.

A multa referente à invasão de campo de Addison Whelan após o apito final do Irlanda-Portugal afigurava-se como uma pequena mancha no sonho tornado real da pequena fã de Cristiano Ronaldo. Ainda nas bancadas do Estádio Aviva, os pais da criança, de 11 anos, foram informados por seguranças de que teriam de enfrentar as consequências do ato, não obstante o momento de ternura que se seguiu. Contudo, a Federação Irlandesa (FAI) de Futebol proporcionou um volte-face na situação: afinal, não haverá coima, que deveria rondar os três mil euros.

Cathal Dervan, diretor de relações media da FAI, revelou ao "Irish Times" que não será aplicada a penalização. "Queremos assegurar que a Addison não terá de enfrentar qualquer multa por entrar no relvado e pedir a camisola a Ronaldo", vincou o dirigente. Porém, aproveitou para lembrar que a UEFA tem por hábito mostrar mão pesada neste tipo de casos, especialmente quando as invasões de adeptos ocorrem "durante o jogo".

Quanto à pequena Addison, futebolista dos sub-13 do Shelbourne United, o desfecho é claro: a história teve mesmo um final (completamente) feliz.

