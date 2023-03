Fasquia alta nos Sub-21: "Portugal está recheado de talento e vê-se nos que passaram por aqui"

Afonso Sousa encara sem ansiedade fasquia de anteriores gerações lusas de sub-21. Jovens lusos defrontam em duelos de preparação a Roménia, na sexta-feira, e a Noruega, quatro dias depois.

O futebolista Afonso Sousa descartou hoje que haja ansiedade na seleção portuguesa de sub-21 para igualar a fasquia de gerações anteriores no Euro2023 da categoria, que decorrerá no verão, na Roménia e na Geórgia.

"Isso significa que Portugal está recheado de talento e vê-se na qualidade dos jogadores que passaram pelos sub-21 e agora estão na seleção principal. É um motivo de orgulho para nós e temos de encará-lo da melhor maneira. Gostamos e queremos estar ao nível dos melhores. Para isso acontecer, temos de nos preparar nesta altura para estarmos ao máximo nível no Europeu", observou o médio, de 22 anos, em conferência de imprensa.

Afonso Sousa falava antes de novo treino realizado no Estádio do Varzim, na Póvoa de Varzim, onde os vice-campeões europeus têm estagiado desde segunda-feira para os duelos de preparação com a Roménia, na sexta-feira, e a Noruega, quatro dias depois.

"Temos cinco ou seis estágios por ano e aproveitamos todos os momentos para delinear algumas coisas que são importantes para o futuro. Encaramos estes dois encontros para ganhar e com seriedade, pois queremos estar o mais bem preparados possível, mas vamos aproveitar para melhorar coisinhas em que não estivemos tão bem no passado", traçou.

A equipa das 'quinas' viaja na quarta-feira para a Roménia, onde vai disputar o primeiro ensaio na sexta-feira, às 19:00 locais (17:00 em Lisboa), em Bucareste, seguindo-se a receção aos nórdicos, em 28 de março, às 19:00, no recinto do Varzim, clube da Liga 3.

"Ainda não temos conhecimento desses adversários, mas vamos ter tempo para analisá-los da melhor forma. Todas as convocatórias são importantes para mostrarmos o nosso valor e conseguir um lugar no Europeu. Cada um tem de fazer por isso. Depois, há uma escolha do treinador e nisso já não temos muita interferência", assinalou Afonso Sousa.

Durante o período de 15 minutos abertos à comunicação social, 22 jogadores evoluíram sem limitações sob orientação do selecionador Rui Jorge, à exceção do guarda-redes Celton Biai, que participou nos trabalhos da seleção principal pelo segundo e último dia.

"Todos os jogadores querem estar na seleção 'AA' e os sub-21 são um espaço fantástico para isso acontecer, já que saímos muito mais preparados e evoluídos para o futuro. Há degraus a suplantar, sendo que alguns de nós precisam de mais tempo, outros não e há quem provavelmente nem tenha passado por este espaço. É um processo", reconheceu.

Utilizado por seis vezes durante a fase de qualificação para o Euro2023, cinco das quais como suplente utilizado, Afonso Sousa considerou estar "mais maduro" face à mudança consumada da BSAD, atualmente na II Liga, para o campeão polaco Lech Poznan no início desta época.

"Sair do país foi importante a nível de maturidade. O clube deu-me ajuda nesse aspeto e permitiu-me jogar as provas europeias. Estou focado na seleção e quero aproveitar este tempo para matar saudades", vincou o filho do treinador Ricardo Sousa, que igualmente jogou por Portugal no escalão de sub-21, e neto do ex-internacional 'AA' António Sousa.

A 24.ª edição do maior torneio europeu da categoria vai ser coorganizada por Roménia e Geórgia, entre 21 de junho e 08 de julho, com os finalistas derrotados em 1994, 2015 e 2021 a integrarem o Grupo A, ao lado dos georgianos, dos Países Baixos e da Bélgica.