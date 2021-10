Fábio Vieira e a vitória magra na Islândia: "Encontrámos algo a que não estamos habituados"

Autor do golo de Portugal frente à Islândia (1-0), em jogo de apuramento para o Europeu sub-21, admitiu que a robustez adversária e as condições climatéricas complicaram a tarefa, mas realçou que o triunfo foi merecido

Dificuldades: "Sentimos dificuldades, sim. Encontrámos uma equipa muito forte fisicamente, um campo difícil, um clima muito frio, algo a que não estamos habituados. Na primeira parte foi difícil, depois corrigimos e fomos iguais a nós próprios.

Justiça do resultado: "O resultado é justo, embora as equipas tenham tido oportunidades para marcar. Há que salientar o espírito da nossa equipa, não sofremos golos e estamos no primeiro lugar do grupo."

Lance do golo: "Foi [resultado de] uma pressão alta coletiva. Eles cometeram o erro e estou aqui para ajudar. Estou feliz por marcar pela seleção. Há que continuar a trabalhar e a encarar os próximos jogos com a máxima seriedade."