Fábio Vieira: a paciência e "duas maneiras diferentes de viver o jogo"

Redação com Lusa

Autor do golo que deu a vitória à seleção sub-21 no arranque do Europeu.

Fábio Vieira entrou da melhor forma no Europeu de sub-21, ao marcar o golo que deu a vitória a Portugal frente à Croácia, depois de sair do banco de suplentes.

"Foi um jogo difícil. Sabíamos que íamos encontrar dificuldades, uma vez que eles têm bons jogadores. Tivemos que nos manter fiéis a nós próprios e ao nosso estilo de jogo para conseguir ganhar os três pontos. Sabíamos que tínhamos de ter muita paciência com bola para conseguir desmontar a Croácia. Eles estavam muito fechados lá atrás e à espera do nosso erro. Tivemos de manter a paciência e circular bem a bola e rápido para conseguir chegar ao golo", afirmou o jogador do FC Porto após o encontro.

Fábio Vieira explicou depois a sensação de resolver uma partida na qual começou como suplente. "São maneiras diferentes de viver o jogo quando se começa de início ou do banco. Duas perspetivas diferentes, mas com o mesmo objetivo, que é ganhar no final", disse.

A terminar, abordou os aspetos que Portugal tem de melhorar. "Fundamentalmente, temos de melhorar um bocadinho o processo ofensivo, porque em termos defensivos estivemos muito bem. Não foi um jogo tão bem conseguido da nossa parte face àquilo que estamos habituados e à qualidade que queríamos pôr no jogo. Iremos trabalhar isso e de certeza que nos próximos jogos vai começar a sair tudo."