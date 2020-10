Fábio Silva (Wolverhampton) junta-se aos Sub-20

Redação com Lusa

Estágio de sete dias na Cidade do Futebol

O avançado do Wolverhampton Fábio Silva vai juntar-se esta segunda-feira aos restantes 24 convocados pelo selecionador português de sub-20, Rui Bento, para o estágio de sete dias, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A equipa das Quinas concentrou-se domingo na Cidade do Futebol, em Oeiras, onde vai realizar sete treinos e um jogo com uma equipa do Belenenses SAD, na sexta-feira.

O estágio visa a preparação para a Ronda de Elite para o campeonato da Europa de sub-19 referente a 2020, que foi adiado devido à pandemia de covid-19.

O Benfica, com Henrique Araújo, João Ferreira, Paulo Bernardo, Rafael Brito, Samuel Soares e Tomás Araújo, é o clube com mais jogadores convocados, à frente de FC Porto, Sporting e Sporting de Braga, com quatro cada.

Famana Quizera (Borussia Mönchengladbach, Ale), Sidnei Tavares (Leicester, Ing), David Costa (Lens, Fra) e Christian Marques (Wolverhampton, Ing) foram os outros jogadores que alinham no estrangeiro convocados por Rui Bento.