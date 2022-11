Fábio Silva lesiona-se na primeira jogada do particular dos sub-21

Avançado do Anderlecht foi titular, mas, após choque com guarda-redes adversário, foi obrigado a sair. Ainda tentou um regresso, mas problema no joelho não deixou

Fábio Silva teve um final de tarde para esquecer, nesta terça-feira. O avançado do Anderlecht, titular nos sub-21, diante do Japão, lesionou-se na primeira jogada do particular, saindo logo a seguir.

Na bola de saída, o avançado do Wolverhampton chocou com o guarda-redes nipónico, queixando-se logo da zona do joelho. Ainda regressou, mas por pouco tempo, sendo substituído por Vitinha, do Braga.