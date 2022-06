Fábio Silva após hat-trick: "Importante por todas as coisas de que se falou..."

Declarações de Fábio Silva, autor de três golos na goleada de Portugal em casa do Lichenstein (0-9), partida de apuramento para o Europeu de Sub-21

Sobre o jogo: "Foi uma excelente vitória por parte da nossa equipa. Foi um resultado bom e fizemos aquilo que o mister nos pediu: a melhor forma de respeitarmos os adversários é impormos o nosso jogo, a nossa qualidade e mostrarmos que somos superiores."

Dar a camisola: "Ao intervalo, um jogador do Liechtenstein já me tinha pedido para ficar com a minha camisola, e no final do jogo assim foi."

Autor de três dos nove golos: "Escolho o último como o mais bonito, apesar de serem todos importantes. Estou muito feliz, é um momento importante para mim por tudo o que passei esta época, por todas as coisas que se falou e tudo mais. É um momento muito especial para mim e gostava de dedicar estes golos e estes momentos à minha família que sempre esteve comigo. É um momento muito especial por tudo o que se passou nesta época e com certeza vai dar-me muito mais força para continuar a trabalhar".

Leia também Benfica Polícia Judiciária desmente Luís Filipe Vieira A Polícia Judiciária desmente revelações feitas por Luís Filipe Vieira