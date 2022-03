Fábio Carvalho em estreia nos sub-21: confira a lista de convocados

Rui Jorge anunciou esta quinta-feira os convocados para a dupla jornada de qualificação para o Europeu'2023, frente a Islândia e Grécia.

Rui Jorge, selecionador português de sub-21, anunciou esta quinta-feira a lista de convocados para a dupla jornada de qualificação para o Europeu'2023. Portugal vai receber a Islândia a 25 de março, em Portimão, e desloca-se à Grécia, a 29 de março.

Notas para as estreias de do guarda-redes Samuel Soares, do Benfica, e os médios Zé Carlos, do Varzim, e Fábio Carvalho, do Fulham.

Eis a lista completa:

Guarda-redes: Celton Biai (V. Guimarães), Samuel Soares (Benfica) e Gonçalo Tabuaço (Estrela da Amadora)

Defesas: Eduardo Quaresma (Tondela), Alexandre Penetra (Famalicão), João Mário (FC Porto), Nuno Tavares (Arsenal), Tiago Djaló (Lille) e Tomás Tavares (Basileia).

Médios: Afonso Sousa (Belenenses), André Almeida (V. Guimarães), Fábio Vieira (FC Porto), Paulo Bernardo (Benfica), Tiago Dantas (Tondela), Vítor Ferreira/Vitinha (FC Porto), José Carlos (Varzim) e Fábio Carvalho (Fulham).

Avançados: Fábio Silva (Wolverhampton), Francisco Conceição (FC Porto), Gonçalo Ramos (Benfica), Gonçalo Borges (FC Porto), Henrique Araújo (Benfica) e Vítor Oliveira/Vitinha (Braga).