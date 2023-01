Fã de Cruyff e de três centrais e admirador de presunto e calçado: eis Roberto Martínez

Na seleção da Bélgica, Roberto Martínez utilizou muitas vezes o 3x4x3, mas preferia o 3x4x2x1. Gosta que as suas equipas dominem e controlem o adversário. Nasceu na Catalunha mas não se mete em lutas políticas, sublinhando que é espanhol e catalão. Casado com uma escocesa, tem duas filhas.

Roberto Martínez é fortemente influenciado pela corrente tática de Johan Cruyff. O novo selecionador de Portugal gosta que as suas equipas dominem e controlem o jogo. Admira o toque suave, de pé para pé, em velocidade. É um adepto do 3x4x3 ou 3x4x2x1... Estes foram os esquemas que privilegiou na seleção belga.

Habitualmente, os treinadores defendem-se dizendo que atuam de acordo com as armas que têm à disposição, mas a verdade é que Martínez mesmo dispondo de laterais de origem, na Bélgica, preferiu quase sempre jogar com três centrais. Esta poderá ser uma das mudanças profundas em relação ao quarteto defensivo utilizado por Fernando Santos durante os oito anos que comandou a Seleção Nacional.