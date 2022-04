Extremo do Gana julga "muito bom" o sorteio do Mundial: "Determinação vai decidir..."

Seleção africana será uma das três adversárias de Portugal no Catar

Joseph Paintsil, internacional pela seleção do Gana desde 2017, entende que o sorteio do grupo H do Mundial, no qual se juntam Portugal, Coreia do Sul e Uruguai é favorável e garante que a equipa africana dará o máximo pela qualificação.

"É um sorteio muito bom. Cada seleção tem as suas forças e é a determinação que vai decidir quem se qualifica para os oitavos de final da prova. Tudo faremos para o conseguir", disse, o extremo ganês, em declarações ao canal "TV3".

Paintsil foi um dos ganeses a abordar o sorteio. Ibrahim Daara, antigo porta-voz da Federação ganesa, depreende que o conjunto africano tem hipóteses de qualificação e, particularizando, que Portugal está menos forte atualmente.

"Com a preparação e análise correta, e rezando para que não tenhamos lesões, podemos qualificar-nos para a fase a eliminar. (...) Portugal já não é o gigante que foi. Há jogadores que estão envelhecidos. Ronaldo e Pepe já passaram a melhor fase", afirma Daara.

O primeiro jogo do Gana no Mundial'2022 será frente a Portugal, em 24 de novembro, seguindo-se um duelo com o Uruguai e, depois, com a Coreia do Sul, na última jornada do grupo H da competição a realizar em dezembro, no Catar.