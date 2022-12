Ex-adjunto de Guardiola: "António Silva nem sequer está a jogar. Sabem o quão bom ele é?"

Declarações de Juanma Lillo, treinador adjunto de Guardiola no Manchester City entre 2020 e junho de 2022, ao "The Athletic".

António Silva: "Aquele jovem central do Benfica, António Silva, nem sequer está a jogar. Vocês sabem o quão bom ele é? É incrível, um absurdo", começou por dizer.

Elogios a Gonçalo Ramos: "O avançado que substituiu [Cristiano] Ronaldo, o Gonçalo Ramos... O que me surpreende mais é o facto de quando Ronaldo não joga, o seu substituto não ser Rafael Leão. Até penso: 'Leão não está a jogar? Passa-se alguma coisa com ele?'. Mas depois há Gonçalo Ramos, que não só é capaz de marcar três golos, como também consegue tornar as jogadas melhores sempre que está em contacto com a bola. Torna tudo melhor"

Decisões de João Cancelo no último terço: "Cancelo é capaz de tomar melhores decisões no último terço do que a maioria dos avançados. É difícil para mim destacar mais jogadores, simplesmente porque já os conhecia. Há tanto trabalho de scouting a ser feito e tantas análises que quase nenhum jogador parece novo para nós."