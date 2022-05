Europeu de Sub1-17: França e Países Baixos apurados para as meias-finais

A seleção francesa vai defrontar nas meias-finais o vencedor do encontro entre Portugal e Espanha

As seleções da França e dos Países Baixos garantiram esta quarta-feira o apuramento para as meias-finais do Campeonato da Europa de futebol de sub-17, que se disputa em Israel, ao baterem a Alemanha e a Itália, respetivamente.

No jogo dos quartos, a seleção francesa, que vai defrontar nas meias-finais o vencedor do encontro entre Portugal e Espanha, necessitou das grandes penalidades para bater a Alemanha, depois do empate 1-1 no final do tempo regulamentar.

A França adiantou-se no marcador com um golo de Tom Saettel, aos 19 minutos, com Nelson Weipeer a empatar para a Alemanha, aos 38. No desempate por penáltis, a França foi mais forte e bateu os germânicos por 4-3.

Em outro jogo dos quartos de final, os Países Baixos bateram a Itália por 2-1.

Os neerlandeses marcaram por intermédio de Misehouy, aos 27, e Van Duiven, aos 43, enquanto Lipani, aos 64, apontou o único tento dos italianos, que assim estão fora da prova.

Nas meias-finais, os Países Baixos vão defrontar o vencedor do jogo entre a Dinamarca e a Sérvia.